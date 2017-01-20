Moto G5 Plus'ın özellikleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce tasarım detayları sızdırılmıştı. Peki Moto G5 Plus'ta hangi özelliklerin yer alacak?

Çok kısa bir süre önce tasarım detaylarının sızdırıldığı Moto G5 Plus modeli bu kez CPU-Z uygulaması üzerinde yakalandı. Bu ortaya çıkan CPU-Z uygulamasının ekran görüntülerne göre Moto G5 Plus cihazı 5 buçuk inç ekran boyutlarına sahip. 4 GB RAM'e sahip olan cihaz 32 GB dahili hafızaya sahip olup Snapdragon 625 işlemcisinden gücünü alıyor. 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip bir ekranın yer alması bununla birlikte ekranın DPI değerinde 403 seviyesinde olması bekleniyor.

Qualcomm MSM8953 kod isimli cihazın Moto G5 Plus'a olmasına kuvvetli bir ihtimal ile bakılıyor. Ayrıca Android Nougat sistemiyle üretilen Moto G5 Plus'ın 3150 mAh kapasiteli pile, 12 megapiksel arka kameraya sahip olup 5 megapiksel ön kamera gibi donanımsal özellikler yer alması bekleniyor.

Peki sizce Moto G5 Plus bu özelliikler ile gelirse almayı düşünür müsünüz?