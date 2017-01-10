Moto G5 Plus olduğu iddia edilen bir fotoğraf oldukça dikkat çekti. İşte yeni model ile ilgili detaylar

Lenovo'nun Moto G4 ve Moto G4 Plus ile elde ettiği başarıyı göz önüne aldığımızda, gelecek nesil Moto G serisinin daha erken bir tarihte gelmesi şaşırtıcı olmayacak. İddialar gerçekten doğruysa, bu yılki G5 Plus büyük bir önceki versiyonlara göre daha hızlı bir şekilde gelmesinin yanı sıra pek çok farklı özellik içerebilir.

Model Numarası XT1685!

Yeni sızdırmalarda cihazın XT1685 model numarasına sahip olduğu belirtildi. Üstelik yeni cihaz için özellikler dahi paylaşıldı.

XT1685 model numaralı ve Moto G5 Plus olduğu iddia edilen cihazda yer alacak özellikler şöyle;

5,5 inç FHD (1080p) ekran

Snapdragon 625 işlemci (octa-core),

Adreno 506 grafik birimi

13 MP arka kamera

5 MP ön kamera

4 GB RAM

32 GB depolama alanı

3080mAh batarya

Parmak izi sensörü

Android 7.0 Nougat

Özelliklerde gördüğünüz gibi, geçen yılki Plus modeline kıyasla, performans ve işlemcilerde gelişme yaşanmış durumda. 32GB depolama alanı yapılandırmasında ise bu sefer 3GB yerine 4GB RAM tercih edilmiş durumda.

Sızdırmaya göre cihaz için en çok heyecan verecek detay Android Nougat. Sızdırma sonrasında cihazın resmi ismi şu ana kadar doğrulanmadı.