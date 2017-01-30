Moto E Serisi Android Nougat Almayacak!

Çoğu kişi daha uygun telefon seçimleri yaparken bazı kesimler ise üst düzey telefon modelleri için sıraya girdi. Ancak Moto E serisinden bir cihaz aldıysanız işiniz oldukça zor. Android akıllı telefon dünyasında pek çok orta,alt ve üst düzey seçenekli telefon seçimleri yapıldı. Bunun yanı sıra bir orta telefon satın aldıysanız, şanslıysanız ve çoğu durumda hiçbiri, büyük bir yazılım güncellemesi almanız olasıdır.

Hızla değişen akıllı telefon dünyasında, yeni el cihazları, piyasaya sürüldükten sadece birkaç ay sonra eski haberler olarak kabul edilir. Motorola Moto E3 veya E3 Power'ı seçtiyseniz, Android 6.0 Marshmallow ile sınırlı kalacağınızı öğrenmenin zamanı geldi demektir. Motorola, E3 serisinin Android 7.0 Nougat'a taşınmayacaklarını belirterek bu fikri tekrar doğruladı.

Geçen yılın Eylül ayı sonlarında yayınlanan cihazların neden başka güncelleme görmeyeceği konusunda özel bir neden bulunmuyor. E3 Power'ın 100k biriminin Hindistan'daki tek gününde satıldığı halde, Moto E3 ikilisinin satışlarının firmanın beklentilerine ulaşmadığını düşünebiliriz. Motorola'nın resmi sitesinin yazılım ürünleri sayfalarına göre, Moto E3 Power'ın kaderi kalıcı bir Marshmallow ahizesi olarak imzalanmış ve varsayılan olarak E3 de var.