Mobil Oyun Sektöründe Gelirler Artıyor

Yabancı araştırma firması SuperData Research tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 2016 yılı ile ilgili genel bir değerlendirme gerçekleştirildi. Özellikle yıl boyunca bilgisayar, konsol ve mobil platformlara yönelik çeşitli araştırmalar gerçekleştirilirken bu araştırmalar kapsamında en çok mobil platformun ilgi gördüğü ve kazandırdığı belirtildi.

Mobil Platform İlgi Görüyor!

Mobil platformun bu kadar çok kazandırması bu alana olan ilgiyi daha da arttırırken konuyla ilgili rakamlar da paylaşıldı. Mobil oyun geliştirerek piyasaya sunan şirketlerin 2016 yılı genelinde 40.6 milyar dolar kazanç sağladığı belirtildi. Elde edilen bu istatistik ise sıralamada ilk sıranın mobil oyun platformu olmasını sağladı. 2016 yılı içerisinde bilgisayar oyunları üzerinden elde edilen gelir ise 35.8 milyar dolar oldu. Bu bakımdan PC, mobil oyunlarının gerisinde kaldı. Oyun sektörünün en az kazanç sağlayan platformu ise beklenildiği gibi konsollar oldu. Yıl genelinde konsollar popüler durum da olsa da 6.6 milyar dolarlık bir kazançta kalan konsol platformu bu bakımdan üreticilerin yüzünün çok fazla gülmesini sağlayamadı. Bu alanda en çok dikkat çeken diğer bir detay ise e-spor olarak adlandırılan yeni oyun alanının yüksek rakamlara ulaşması oldu. 900 milyon dolar kazancın sağlandığı bu alanda önümüzdeki yıllarda rakamların artması bekleniyor.