iOS ve Android platformlarında yer alan FIFA Futbol yepyeni özellikleri ile güncellendi...

EA Sport, son zamanlarda konsol ve PC'lerin yanında mobil platforma da ağırlık vermeye çalıştı. Mobil cihazlardaki futbol oyunu en iyi şekilde kapatan EA, FIFA Futbol için bugün büyük bir güncelleme yayınladı. Ücretsiz olarak iOS ve Android platformlarında bulunan FIFA Futbol, Cristianı Ronaldo temasıyla dikkat çekiyor.

Geliştirilmiş kontrolleri ve oyun içi geliştirmeleri ile mobil cihazlardaki konsol tadında futbol deneyimi sunan FIFA Futbol'u App Store ve Google Play Store'dan indirmeniz mümkündür. Oyunda, uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak kadronuzu geliştirebilirsiniz.

FIFA Futbol 8.1.0 sürümündeki yenilikler

Herhangi bir ligden herhangi bir oyuncuyu 100 GEN'in üstüne yükseltebilirsininiz

Günümüzün süper yıldızlarını ve efsane ikonları kadrona katabilirsiniz.

Bazı etkinliklere katılıp değerli oyuncular ve ödüller kazanabileceğin tek oyunculu Mücadele modunu deneyimleyebilirsiniz.

Geliştirilmiş klasik kontrollerle hünerlerini sergile ve yeni şut sistemiyle gol atabilirsiniz.



Siz FIFA Futbol'un yeniliklerini beğendiniz mi?