Mobil Haberleşmeye Yatırım Artıyor

Türkiye'de hizmet veren dört önemli operatör Türk Telekom, Turkcell, Avea ve Vodafone tarafından 2011 yılından bu yana ciddi yatırımların yapıldığı açıklandı. Konuyla ilgili hazırlanan özel raporda 2011 ile 2016 yılları arasında bu 4 firma tarafından 44 milyar 493 milyon 130 bin 51 lira tutarında yatırım yapıldığı ve bu yatırımlar sayesinde mobil haberleşme konusunda çok önemli bir destek sağlandığı belirtildi.

BTK Resmen Açıklandı

Konu ile ilgili detaylı raporlar Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu tarafından paylaşılırken; özellikle yatırımların 2015 yılına yoğunlaşmış olması dikkatlerden kaçmadı. 2015 yılında Türkiye'de özellikle 4.5G olarak adlandırılan yeni internet bağlantısına geçiş için önemli adımlar atılırken GSM operatörleri de bu geçişe ayak uydurabilmek ve mobil haberleşmeyi daha iyi hale getirebilmek adına yatırımlarını arttırdı. 4 cihaz operatörü tarafından yapılan yatırımların yıllara göre dökümü ise şu şekilde;

2011'de 3 milyar 865 milyon 615 bin lira

2012'de 3 milyar 723 milyon 7 bin 975 lira

2013'te 3 milyar 756 milyon 902 bin 385 lira

2014'te 4 milyar 97 milyon 590 bin 985 lira

Yatırım yapan firmalar arasında en çok dikkat çeken Türk Telekom oldu. Özellikle Avea ile birleşme ile birlikte yatırım miktarı daha da artarken geçtiğimiz yıl içerisinde 15 milyar 956 milyon 760 bin 623 liralık yatırım sadece Türk Telekom tarafından yapıldı. Yeni internet hızına geçiş konusunda oldukça etkin bir rol oynayan Türk Telekom bu açıdan yatırımda herhangi bir limit koymadı.