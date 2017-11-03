Xiaomi, bazı modelleri için MIUI 9 güncellemesini bugün indiriöe sunuyor. İşte MIUI 9 alması beklenen Xiaomi modelleri...

Teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz haftalarda MIUI güncellemesi için Weibo hesabı üzerinden müjdeyi verdi. Xiaomi bugün söz verdiği üzere MIUI 9 güncellemesini dağıtıma başladı. Peki MIUI 9 güncellemesini ilk olarak hangi Xiaomi modelleri alacak?

MIUI 9 alacak Xiaomi modelleri

MIUI 9 güncellemesini bugünden itibaren Xiaomi Redmi Note 4, Note 4 Global Edition, Mi Max 2 ve Mi MIX 2 modelleri almaya başlayacak. Kasım ayının ortasında ise ikinci bir dalga gelecek. İkinci güncelleme dalgasında ise Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi 4, Mi 5 ve Mi Max modelleri MIUI 9 güncellemesine kavuşacak.

Xiaomi, Aralık ayında ise; Redmi Note 4X, Mi Note 3, Mi 6, Redmi Note 5A, Redmi 4X, Redmi Y1s, Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max Prime, Redmi Note 3, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 4a, Mi Note, Mi 4i, Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi Note 4G Prime, Redmi Note 2, Mi 4, Mi 3, Redmi Note 4G ve Mi 2 modellerine bu güncellemeyi sunacak.





Siz MIUI güncellemesi aldınız mı?