2017 yılına dair uzun zamandan beri yeni çalışmalara devam ettiği bilinen Mitsubishi çok özel bir aracı ile piyasaya giriş yapacak.

2016 yılını etkin bir şekilde geçirmeyi başaran Mitsubishi, 2017 yılında hedeflerini daha da arttırmış durumda. Son dönemlerde özel kamuflajları ile test edilmeye başlanan araç oldukça dikkat çekiyor. Compact SUV modeli olarak tanımlanan araç test yapılan bölgelerde oldukça ilgi çekerken aracın önceki versiyonlarına göre daha gelişmiş bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bu açıdan önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak olan araç, önceki versiyonlara göre çok daha geniş ve hacimli bir şekilde piyasaya sunulabilir.

Mitsubishi 2017’de Neleri Değiştirecek?

Yeni modelde çok daha yüksek özellikleri sunmak isteyen Mitsubishi, bu açıdan tanıtım ile birlikte önemli sürprizler de yapabilir. Şu an için aracın teknik detayları hakkında bilgi sahibi değiliz. Testleri yapılan kamuflajlı aracın, özellikle şehirde dolaşmaya başlaması ile bu konuda farkındalık yaratılmış durumda. Üstelik araç kısa süre içerisinde Twitter'da da en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu.

Tanıtımı Bekleniyor

Mitsubishi'nin yeni aracı ile ilgili detaylı fotoğraflar paylaşıldığı gibi aracın SUV konseptinde oldukça farklı ölçülerde ve yüksek donanımlara sahip olması bekleniyor. Bu açıdan önümüzdeki aylarda yapılacak tanıtım ile birlikte Mitsubishi SUV alanına iddialı bir giriş yapabilir. Araç için detaylı teknik bilgiler paylaşılmasa da bol bol fotoğraf sosyal medyada dolaşıyor.