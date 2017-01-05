Türkiye'de milli yazılım konusunda Pardus öne çıkarılırken yeni güncelleme ve gelişmeler ile birlikte Pardus daha çok kullanılmaya başlanacak.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve uzun zamandan beri önemli güncellemelerin yapıldığı işletim sistemi pek çok farklı özelliği barındırıyor. Pardus için daha fazla kullanım alanının yaratılması adına son dönemlerde hükümet tarafından da önemli çalışmalar yürütülürken özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus işletim sistemine geçiş yapılacağı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bu açıklamanın ardından Pardus kullanım oranlarınım ciddi oranda artması beklenirken Havelsan gibi önemli kurumların da Pardus’a geçeceği duyuruldu.

Güvenli İşletim Sistemi İçin Pardus!

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ERP şirketi CPM Yazılım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut Türkiye'de yürütülen yerli yazılım kullanma çalışmalarını desteklediğini söyledi. Dünya ile yarışabilir hale gelmesi adına mutlaka Türkiye'de kapsamlı bir değişimin yapılması gerektiğini söyleyen Recep Palamut, Pardus’un açık kaynaklı bir yazılım olduğu için virüs bulaşması gibi herhangi bir ihtimalin de olmadığını söyledi. Bu bakımdan daha güvenli ve stabil bir işletim sisteminin kullanılması adına Pardus ön plana çıkarken kişiler bireysel olarak da Pardus işletim sistemine geçebilecek.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılacak indirme işlemleri ile birlikte ücretsiz bir şekilde Pardus’un yeni versiyona geçiş yapabilecek. Geçiş yapan kişiler ise işletim sisteminde böylece yerli işletim sistemini kullanarak daha güvenli bir platforma kavuşabilecek.