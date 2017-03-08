iPhone'lar en pahalı akıllı telefonlar arasında yer alıyor olsa da, sağlık sigortası maliyetlerine yakın herhangi bir yere gelmiyorlar.

Satış rakamları Apple'ı mutlu ediyor. Ancak devlet adamları bu durumdan görünen o ki rahatsız görünüyor. iPhone çılgınlığından biraz rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri'nden Jason Chaffetz, son zamanların belki de en çok tartışma konusu olacak sözlerine imza attı. Bununla birlikte insanların iPhone almasından şikayetçi olan kongre üyeleri pahalı elektronik cihazların yerine vatandaşların sağlık yatırımlarını yapmasını istedi.

Ayrıca Jason Chaffetz, bu sözleri sarf ederken CNN programına konuktu. Chaffetz sözlerine şu şekilde devam etti; "Amerikalıların seçimleri var, her zaman seçim yapabilirler. Bu seçim noktasında kendilerine yeni, güzel bir iPhone alabilirler. Çok sevdikleri iPhone için yüzlerce doları bir anda harcayabiliyorlar. Ama belki bu parayı iPhone'a vermek yerine, kendileri için sağlık yatırımları, harcamaları yapabilirler."

Bu sözlerin üzerine eleştirilen vekil yaptığı ikinci açıklama ile birlikte söylediklerinin kimler için geçerli olduğuna da açıklık getirerek, "Belki de bahsettiğim şeyle kimleri kastettiğimi tam olarak anlatamadım. Sağlık ve iPhone arasında seçim yapması gereken, normal şartlarda iPhone almaya parası ucu ucuna yetecek veya yetmeyecek insanları kast ettim." ifadelerini kullandı.

2014 yılında yapılan araştırma sonucunda ABD'lilerin sağlık kalitesinin hızla düştüğü bununla birlikte vatandaşların teknolojik ürünlere ilgisinin arttığı belirtilmişti. Yani Jason Chaffetz, bu sözlerini bu araştırmaya bağlı bir şekilde sarfetmiş olabilir.

Peki siz vekilin söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?