Lenovo tarafından özel olarak üretimi gerçekleştirilen Miix 720 için teknik detaylar paylaşıldı.

Miix 720 için yapılan sızdırmalarda Lenovo’nun piyasadaki pek çok model ile yarışacak yeni bir cihazı piyasaya sunacağı öğrenildi. Miix 720 piyasadaki dengeleri tamamen değiştirebilecek düzeyde.

Miix 720 Windows 10 Deneyimi Sunacak!

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Miix 720 Microsoft'un en yeni işletim sisteminin tüm özelliklerini destekleyecek ve Windows 10 ile birlikte gelecek. Üstelik Lenovo uygulamaları ile desteklenecek işletim sistemi böylece kurumsal anlamda da kişilerin pek çok farklı ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Öyle ki Miix 720 ile birlikte; Lenovo Photo Master 2.0, McAfee LiveSafe, Lenovo Cloud Disk, Yandex, Lenovo PC Yöneticisi ve 15 yeni yazılım yüklü olarak geliyor.

Miix 720 Özellikleri Neler?

İşletim sistemi: Windows 10 Pro

Ekran: 12 inç 2.880 x 1.920 çözünürlük 400 nits

İşlemci: Yedinci nesil Intel Core i7'ye kadar

Bellek: 16GB'a kadar DDR4

Grafik: Tümleşik Intel HD Grafik 620

Depolama: 1 TB'a Kadar PCI Express SSD

Ses: Çift Dolby özellikli stereo hoparlörler

Pil: 41 Watt saat ile 8 saate kadar

Bağlantı: 2 × 2 Kablosuz AC/ Bluetooth 4.1

Bağlantı Noktaları: 1x USB 3.1 Type-C / 1x USB 3.0 / 1x USB 2.0 / 1x Micro SD yuvası / 1x Kulaklık / mikrofon jakı

Renkler: Şampanya / Demir Gri

Kameralar: Ön - IR kamera ile 1MP / Arka - Otomatik odaklamalı 5MP

Boyut: 11,5 x 8,27 x 0,35 inç / Klavye ile 11,53 x 8,5 x 0,57 inç

Dahil aksesuarlar: Tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye / Lenovo Active Pen v1 (ilk dalga) / Lenovo Active Pen v2 (ikinci dalga)

Başlangıç ​​fiyatı: 999 Dolar

Satış Tarihi: Nisan 2017