Microsoft'un Windows 10'lu amiral gemisi dizüstüleri Surface serisi nihayetinde dünya çapında satışa çıktı.

Son yıllarda donanımların bir arada çalışması için kendi cihazlarını üreten firmaların adımları gittikçe göze çarpıyor. Firmanın özüne dönüşü olarak nitelendirilen bu durum Microsoft'un özelinde yapmak istediklerini ortaya koyuyor. Google ve Apple bu konuda oldukça iddialı adımlar atıyor. Dolayısıyla bunu uzun süreden bu yana aralıksız olarak yaptığı için farklı açıdan bu durumu değrlendirmek gerekiyor.

Avrupa ülkelerinde satışa sunulan Surface Pro ve Surface dizüstüleri satışa sunuldu. Genellikle eğitim sektöründeki teknolojik devrime odaklanan ürünler artık Windows 10 S işletim sistemiyle geliyor olup tercihe göre kullanıcılar Windows 10'a geçiş yapılabiliyor. İngiltere'de en az 979 Pound'a alıcı bulan cihazlar ABD'de ise 1000 dolara alıcı buluyor. Söz konusu fiyatların Türkiye'de henüz satılmayan cihazlarda nasıl bir çizgi izleyeceğine dair net bir bilgi yer almıyor. Ancak ortalama olarak 4000 ila 4500 lira arasında olması beklentilerimiz arasında.

Peki siz Microsoft'un ürünlerini nasıl buluyorsunuz?