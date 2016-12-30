Microsoft'un mobil sektörde iddialı modellerinden birisi olacak SurFace için sızdırma yapıldı.

Microsoft mobil sektörde daha iddialı bir hale gelebilmek adına Nokia ile özel bir işbirliğine giderken bu işbirliğinden bugüne kadar iyi bir sonuç alınamamıştı. Anlaşmanın sona ermesinin ardından yeni bir telefon serisini başlatma kararı alan Microsoft, bu doğrultuda SurFace adı verilen yeni bir seri için çalışmalara başladı. Özellikle benzer bir ad ile bilgisayar sektöründe piyasaya sunulan ürünlerin oldukça ilgi görmesi mobil sektör için de Microsoft’un umutlanmasın sağladı. bu açıdan önümüzdeki dönemlerde piyasaya sunulacak olan yeni telefon serisinin Microsoft’un mobil sektördeki son şansı ve en büyük umudu olduğu kabul ediliyor.

Yeni Model Görüldü

Uzun zamandan beri bu telefonlar ile ilgili sızdırmalar yapılsa da tasarım anlamında herhangi bir görsel paylaşılmamıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan son fotoğraflar Microsoft SurFace serisinin görüntülenmesini sağladı.

Yapılan sızdırmalar yeni telefon modeli için beklentileri de daha da arttırırken gözler Microsoft tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Öyle ki bugüne kadar yeni telefon için pek çok sızdırma yapılmış olsa da telefonun ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya çıkacağı tam olarak bilinmiyor. Bu açıdan Microsoft tarafından yapılacak açıklamalar ile birlikte bu konudaki beklentilerin karşılanması ve resmi süreçler hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.