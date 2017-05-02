Microsoft'un önümüzdeki hafta önemli bir etkinliği var. Microsoft'un Surface dizüstü bilgisayarı tanıtılmadan önce sızdırıldı. Peki nasıl olacak?

Tanıtımına günler kala Surface dizüstü bilgisayarına ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Salı günü New York'ta büyük bir etkinlikte tanıtılması beklenen Microsoft'un önemli bir cihazı olan bilgisayarın fotoğrafları internet ortamında yerini almaya başladı.

WalkingCat takma adındaki bir Twitter kullanıcısı ayrıca Twitter üzerinden Platinum, Cobalt Blue, Burgundy ve Graphite Gold olmak üzere 4 renkle Microsoft'un yeni dizüstü bilgisayarlarını da paylaştı. Bilgisayarın özellikleri hakkında ayrıntılı bilgilere de yer verildi.

Fotoğraflara göre cihazın eğimli bir tasarımı bulunuyor. Bununla birlikte 14.47 mm kalınlığa, ön tarafta ise 9.9 mm'ye kadar inceliğe sahip olduğu görüşen Surface dizüstü bilgisayarın 13,5 inç ekrana sahip olduğu özellikleri arasında yer alıyor.

USB ve kulaklık girişi olmak üzere üç bağlantı noktasıyla diğer tarafında bir MicroSD kart yuvası da yer alıyor gibi görünüyor. Surface dizüstü bilgisayarın Windows 10 S'yi çalıştırması da bekleniyor. Fakat şuan cihaz için bir bilgi bulunmuyor. Evan Blass, Twitter'da ifade edilen Surface dizüstü bilgisayarının fotoğraflarını da yayınladı.