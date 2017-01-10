Microsoft, Android'de Next Lockscreen uygulaması için yeni bir küçük güncelleştirme yayınladı. İşte yeni detaylar.

Next Lockscreen adı verilen Microsoft uygulaması hoş özelliklere sahip ve giderek daha fazla popüler hale geliyor. Microsoft kararlı bir şekilde uygulama üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü gibi geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme daha yayınlandı.

Pil Ömrü Uzatılıyor!

Next Lockscreen için yayınlanan güncellemede yeni özellikler yok. Fakat çok daha iyisi var: gelişmiş pil ömrü. Microsoft'a göre, bu güncelleme, pil kullanımında ciddi bir düşüşe neden olan sorunu ortadan kaldırıyor. Öyle ki uygulamada pil tüketimi arttıran GPS yerine artık Wi-Fi kullanılıyor ve böylece pil ömründe artış sağlanıyor.

Next Lock Screen, meşgul kişiler için en etkili kilit ekranı uygulamalarından birisi ve yapılan bu güncelleme de kullanıcıların uygulamaya daha fazla bağlanmasını sağlayacak kapasitede. Üstelik telefonun başkaları tarafından istenmeyen erişime karşı koruma noktasında da Next Lockscreen oldukça yardımcı.

Next Lockscreen Özellikleri Neler?

Güvenli açma: Telefonu bir PIN veya desen kodu ile açabilmek mümkün. Parmak izi kilidi, tarayıcı olduğu cihazlarda da destekleniyor.

Bildirimler: Cevapsız aramalar, kısa mesajlar ve Facebook, Gmail ve WhatsApp gibi uygulamalardaki bildirimler de ekranda görülebiliyor.

Kolay Arama: Kilit ekranından en sevdiğiniz kişileri kolayca arayabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

Uygulamalar: En sevdiğiniz uygulamaları yerleşik uygulama başlatıcısı üzerinden açabilirsiniz.