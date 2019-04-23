Microsoft, Dosya Gezgini'ne sekmeler getiren Windows 10 projesini iptal etti.

Windows 10 Sets özelilğini iptal eden Microsoft yetkilileri aynı zamanda Win32 uygulamalarının sekmelerle de çalışacak şekilde optimize edilmesini uygun görüyordu. Ancak beklenen olmadı. Sets özelliğine yeni özelliklerin eklenmesini beklerken Sets hizmetinin kaldırıldığını öğrendik. Bununla birlikte Microsoft program yöneticisi Rich Turner, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bununla birlikte Windows 10 yapısında Sets özelliğinin yer almayacağını fakat komut satırı kullanımda seklme eklemenin mümkün olacağını belirtti.

Ayrıca Turnet, Microsoft Edge‘i Chromium‘a devrettiği için Sets için tüm planlarını sonlandırdıklarının da altını çizdi. Microsoft'un yeni Edge tarayıcısında Sets gibi özelliklerden daha dinamik çalışmaya öncelik verdiği ve bu sekmeli uygulamaların özelliğinin tekrar gelmeyeceği de bu şekilde açığa çıkmış oldu.

Peki siz Microsoft'un bu özelliğini iptal etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?