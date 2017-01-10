Microsoft ve Apple arasında karşılaştırmalarda özellikle 2017 yılı için Appleın öne çıkacağı belirtildi.

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar hem Apple hem de Microsoft adına beklentileri tam olarak karşılayamadı. Yaşanan bu durum 20147yılında markaların daha iddialı bir şekilde pazara gireceğini kesinleştirirken 2017 yılına yönelik yapılan tahminlerde Apple'ın cihaz satışlarında Microsoft’u geride bırakacağı açıklandı.

Cep telefonu pazarında Android işletim sisteminin üstünlüğü bariz bir şekilde ortada olurken işletim sistemi sektöründe ikinci sırada yer almayı amaçlayan Apple ve Microsoft bu alanda kıyasıya bir rekabet içerisinde giriyor.

Microsoft Düşüyor!

Özel bir araştırma firması tarafından yapılan araştırmalarda 2017 yılında Microsoft’un Apple’ın gerisinde kalması yüksek ihtimali görülüyor. Özellikle 2016 yılına dair yapılan analizlerde 2.3 milyar cihaz satılırken bu cihazların sadece 11.2’sinde Windows işletim sistemi kullanılıyordu. Bu istatistiklerde en önemli detay Windows işletim sisteminin giderek düşüş göstermesi ve Apple'ın ise yükselmesi. Bu açıdan iki işletim sistemi arasındaki fark giderek kapanırken Apple’ın bundan sonraki süreç içerisinde Microsoft’u geçerek aradaki farkı daha da açması bekleniyor. Bu açıdan 2017 yılında takip edilecek önemli yarışlardan bir tanesi de Apple ile Microsoft arasında yaşanacak işletim sistemi yarış olacak.