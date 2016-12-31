Microsoft'un Hedefi İş Dünyası!

Microsoft'un yeni "hepsi bir arada" bilgisayarı Surface Studio, Microsoft’un belki de bugüne kadarki en iddialı ürünlerinden birisi. Öyle ki Surface Studio için yapılan tanıtımlar sonrasında piyasada ciddi bir fark yaratırken bilgisayarın hedefindeki işlerle özdeşleşmiş olan Apple'ın iMac'ine meydan okumaya bile başladı.

Surface Studio Özellikleri Neler?

Surface Studio'nun en dikkat çekici özelliği, PixelSense adı verilen 28 inç dokunmatik ekranı. Microsoft'a göre dünyanın en ince LCD ekranı olan bu 4.5K Ultra HD ekran, 20 dereceye kadar kolayca yatırılarak dev bir çizim yüzeyi olarak da kullanılabiliyor. Kalem, dokunma ve Surface Dial adlı yeni bir giriş yöntemi destekleniyor. Surface Studio'da Intel Core işlemci, 2 TB melez sabit sürücü, NVIDIA ekran kartı, 32 GB RAM ve 2.1 hoparlör yer alıyor.

Surface Studio Fiyatı Ne Kadar?

2.999 dolardan başlayan fiyatlarıyla yalnızca profesyonellere hitap eden Surface Studio, diğer Surface ürünlerinde olduğu gibi alım gücünü biraz zorluyor. Fakat özellikle tasarım alanında Surface Studio ile yaratılan fark düşünüldüğünde MAC için en güçlü ve belki de daha iyi bir alternatiften söz edilebilir. Özel çizim araçları ve kalem gibi destekleri ile birlikte Surface Studio önümüzdeki yıllarda adından çok daha fazla söz ettirebilir.