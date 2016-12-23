Microsoft Türkiye'den Özlü'ye Özel Ziyaret

Microsoft için en önemli pazarlardan bir tanesi Türkiye olurken özellikle yeni projelerin görüşülmesi, devletten destek alınması için görüşmelere başlandığı belirtildi. Microsoft Türkiye ayağında en önemli isimlerden birisi olan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu Türkiye'de geçtiğimiz günlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdi.

Sanayida Dönüşüm Amaçlanıyor

Özellikle bakanlık tarafından Türkiye'de başlatılan sanayide dijital dönüşüm kapsamında Microsoft’un da destek verebileceği belirtilirken bu konuda yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı açıklandı. Özellikle Microsoft tarafından geliştirilmesi planlanan nesnelerin interneti kapsamında pek çok farklı yeniliğin sunulması beklenirken bu doğrultuda en çok dikkat çeken detay Türkiye'nin sanayi alanında dijital olarak dönüşümü amaçlamış olması.

Microsoft, Türkiye genelinde başlattığı çeşitli eğitim kampanyaları ile milyonlarca kişinin internet aracılığıyla ücretsiz bir şekilde eğitim almasını sağlarken üstelik çeşitli yarışmalar ve kampanyalar ile katılımcıların ödüllendirilmesi sağlanıyor. Nesnelerin interneti konusunda özellikle hükümet işbirliğiyle farklı eğitimlerine bağışlanacağı da müjdelendi. Bu eğitimler kapsamında özellikle Türkiye'deki meslek liseleri ve meslek yüksek okullarındaki öğrencilerin hedeflendiği ve bu okullarda okuyan öğrencilerin internet, bilişim sektörüne katkı sağlaması adına özel eğitimlerin düzenleneceği belirtildi. Türkiye'de başlatılacak proje ile birlikte özellikle nesnelerin interneti alanında farklılık yaratılması ve bu alanda gelişim sağlanması amaçlanıyor.