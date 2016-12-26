Microsoft'tan Windows 10 İtirafı!

Windows 10 işletim sistemi özellikle yaz aylarında ücretsiz bir şekilde geçiş ile kullanıcılara sunulurken Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için sürekli Windows 10 işletim sistemine geçiş noktasında bildirimler gönderilmişti. Üstelik Microsoft bu konuda durumu öylesine abartmıştı ki oyun oynarken ya da canlı yayınlar sırasında kullanılan bilgisayarlarda dahi hiç beklenmedik bir şekilde çıkan bu bildirimler çoğu zaman gündeme gelerek Microsoft un yoğun eleştiri almasına neden olmuştu.

İtiraf Geldi!

Konu ile ilgili şirketin önemli isimlerinden olan Chris Capossel yaptığı yeni Bir açıklamada Microsoft’un bu konuda çizgi aştığını söyledi. Güncelleme konusunda dönem içerisinde hazırlanan stratejiler doğrultusunda agresif bir tutum sergilediklerini ve bu bakımdan eleştiri aldıklarını söyleyen başarılı isim bu konuda özeleştiri yapmak gerektiğinde hatalı olabileceklerini belirtti.

Özellikle güncelleme için sağ alt köşede beliren bildirimlerin kapatılmasına rağmen yeniden tekrar tekrar çıkması kullanıcıların bu konuda ciddi sorunlar yaşamasına yol açmıştı. Dünya genelinde Microsoft için ciddi eleştiriler yöneltilirken Microsoft güncelleme süresi bitene kadar bu konuda herhangi bir iyileştirme yapmayarak da tepkilerin artmasına neden olmuştu. Fakat yapılan son açıklamalarda Microsoft’un bu konuda gerekli dersleri aldığı ve bundan sonraki süreç içerisinde benzer hataların yapılmayacağı ifade edildi.