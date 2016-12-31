Microsoft Surface Pro 5 2017 yılının ilk çeyreği itibari ile piyasada olabilir.

Microsoft'un Windows tabanlı Surface Pro dönüştürülebilir tabletleri piyasada 2017 itibari ile yer almaya başlayabilir. Yapılan son sızdırmalar ile birlikte Microsoft Surface Pro 5 için önemli bilgiler verilirken, tablet için 2017 yılına işaret edildi.

En son piyasaya sunulan Surface Pro modeli Surface Pro 4 Ekim 2015 itibari ile piyasaya sürülmüştü. Bu açıdan yeni model olsa da Microsoft Surface Pro 4 modeli 1 yaşı tamamladı. Bu bakımdan Microsoft Surface Pro 5 için zaman oldukça geç bile sayılabilir.

Mart Sonuna Kadar Gelecek!

Microsoft Surface Pro 5 için yapılan tahminlerde tabletin Mart ayı sonuna kadar piyasaya olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan Ocak ayında yapılacak CES sonrasında cihaz için kısa süre içerisinde satış sürecine geçilebilir.

Microsoft Surface Pro 5 Teknik Özellikleri Neler?

Surface Pro 5'in özelliklerine bakıldığında ise ön plana çıkan detaylar şöyle;

Ultra HD 3.840 x 2,160 piksel çözünürlük

Manyetik şarj kalemi

Microsoft Surface Pro 5 için çok fazla detay paylaşılmadığı için bilinenler şimdilik sadece bunlarla sınırlı. Bakalım yeni yılda Microsoft nasıl bir cihaz ile piyasaya girecek.