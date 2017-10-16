Microsoft, iOS platformunda bulunan Pix Camera uygulaması yeni özellikler ile güncellendi...

Microsoft geçtiğimiz haftalarda kendi mobil platformu olan Windows Mobile'dan vazgeçeceğini duyurdu. Windows Phone'un fişini çeken yazılım devi, şimdilerde Android ve iOS platformuna ağırlık vermeye başladı. Diğer platformlardaki uygulamaları ile gerçekten başarılı işlere imza atan Microsoft geçen sene Pix Camera adını verdiği fotoğraf uygulamasını kullanıcılarına sundu.

Bu süre zarfında gelişen Pix Camera bugün almış olduğu güncelleme ile yepyeni özelliklere kavuştu. Pix Camera 1.1.4 güncellemesi ile dosya, belge ve kartvizit tarama artık daha kolay bir hal alıyor. Güncelleme ile beyaz tahta, döküman, kartvizik ve karatahtayı taradıktan sonra efektler uygulayabilirsiniz.

Selfie canavarı olarak bilinen Pix Camera uygulamasını, App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.