Microsoft senkronize sorununu kabul etti. Bu nedenle en kısa zamanda gerekeni yapacağını belirtti. Peki kullanıcılar hangi sorunla karşılaşıyor?

Geçtiğimiz günlerde, Microsoft OneNote kullanıcıları yazılım devinin bulut depolama hizmeti OneDrive ile senkronizasyon problemi yaşıyor. Şimdi şirket, sebebin neden olduğunu tespit etti. Bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını söyleyerek konuyu resmi olarak doğruladı.

Sorun, OneNote'un OneDrive ile senkronize etmeyi durdurması ve bu görevi tamamlayamayacağımız gibi hatalar olması. Tekrar deneyin veya Bu dosyayı düzenlemek için izniniz yok ve senkronizasyon durdu gibi hata bildirimleriyle karşılaşan kullanıcılar Microsoft ile iletişime geçti.

Kullanıcıların senkronize hatalarını doğrulayan Microsoft konuyla ilgili resmi açıklama yaparak bu düzeltmeyi en kısa zamanda yapacaklarını bildirdi. Microsoft'un sorunun çözümü için gerekli olan yamanın ne zaman kullanıcılara sunulacağı hakkında henüz bir bilgi yok.

Peki siz böyle bir sorun yaşıyor musunuz?