Microsoft İlk Trilyon Dolarlık Şirket!

Şubat 2015'te Apple'ın piyasa değeri 710 milyar doları aştı. Bu noktada, Apple, tarihin 700 milyar doları aşan ilk şirket oldu. Üstelik süreç içerisinde Apple 617 milyar dolarlık mevcut değere geri dönmeden önce 775 milyar dolara kadar ulaşmayı başarmış ve böylece kendi rekorunu kırmıştı.

Microsoft’tan Önemli Açıklama

Apple ve Alphabet'ın ardından üçüncü sırada olmasına rağmen, Microsoft Equities.com analisti Michael Markowski oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Öyle ki Markowski yaptığı açıklamada Microsoft’un bir trilyon doların üzerinde bir değerleme yapan ilk şirket olacağını söyledi. Fakat bu kuşkusuz bir iddia ve şu an için bir gerçekliği yok. Öyle ki halka açık ilk beş şirkette şu anki değerler şöyle;

Apple: 617 milyar dolar

Alfabe: 548 milyar dolar

Microsoft: 492 milyar dolarlık

Amazon: 359 milyar dolar

Facebook: 333 milyar dolar

Markowski, Microsoft'un trilyon dolarlık bir markaya ulaşma şansının daha yüksek olduğunu belirtiliyor. Microsoft gibi bir yazılım şirketinin daha ölçeklenebilir olması ve özellikle Apple gibi bir donanım şirketinden daha fazla insana ulaşabilme potansiyelinin bulunması bu noktada Microsoft’u ön plana çıkarıyor.

Analist ayrıca, sosyal medya gelirleri daha yüksek artış gösterdiği için LinkedIn'ın satın alınmasının Microsoft'un daha yüksek değerlere ulaşmasında yardımcı olabileceğini söylüyor. Microsoft öyle ki geçtiğimiz aylarda yaptığı satın alma ile birlikte her LinkedIn abonesi için 60 dolar ödemişti. Facebook gibi sosyal medya ağlarında kullanıcılarının her biri için ortalama değer ise 218 dolar. Bu bakımdan Microsoft analisti tarafından yapılan yorumlar ve analizler oldukça farklı bir yere işaret etse de bu oldukça dikkat çekti.