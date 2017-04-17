Microsoft, güvenlik önlemlerini bir adım öteye taşımak istiyor. Yeni aldığı patent ile birlikte fotoğrafla gerçek gözü ayırt eden doğrulama adımı yer alıyor.

Güvenlik problemleri nedeniyle gündeme gelen Microsoft, yeni teknolojileri test etmeye devam ediyor. Görüşüne göre iris tanımlamaya yönelik olan özelliğiyle daha fazla güvenlik getirecek..

Daha önce Microsoft, güvenlik önlemleri alacağını açıklamıştı. Bununla birlikte Windows Hello adını vermiş olduğu teknolojisinin açıklamasını yapmıştı. Kullanıcıların bu özellik aracılığıyla parmak izi ile cihazlara giriş yapma olanağı verilmişti. Şimdi de Microsoft, bu durumu bir adım öteye taşımak istiyor. Yüzü yahut parmak izi ile cihazlara giriş yapma olanağını daha önce sunan Microsoft, şimdi de yeni bir patent aldı.

Bu patente göre kullanıcılar patent başvurusunda cihaz göze birçok açıdan ışık tutacak olan çeşitli bileşenler bulunduracak. Bu ışık tutma aracılığıyla kamera gözün farklı örneklerini fotoğraflayıp farklı veri noktalarını oluştuacak olup verileri kullanarak gerçek bir gözle fotoğrafta yer alan gözün ayırt edilmesi mümkün olacak. Söz konusu olan bu yeni tanımlama yöntemiyle verilen geçerliliği doğrulanmış olacak.

Microsoft patent başvurusu, gelecekteki Surface akıllı telefon ve diğer yüz ürünleri yani tablet, Surface Book ve HoloLens için tasarlanmış Iris ID'yi anlatıyor. Bu teknoloji belki hiç kullanılmayabilir belki de kısa bir süre sonra karşımıza çıkabilir. Microsoft'n ayrıca lisanslayarak diğer şirketlerden gelir etme amacıyla bu tanımlama teknoloji patenti aldığı düşünülüyor.

Peki siz Microsoft'un aldığı yeni patent için ne düşünüyorsunuz?