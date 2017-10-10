2017 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarındaki önemli tasarım bildiğiniz üzere çerçevesiz ekranlar oldu.

Teknoloji dünyası gittikçe yenilikçi oluyor. En köklü yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, yaklaşık 2 yıl önce bu çerçevesiz ekranları başlatmak için bir adım atmış. Yani olabildiğince geniş ekran ve küçük gövde üzerinde çalışmış. Şirketler bu lüksü tüketicilere sunmak için seri üretim adına yıllar süren araştırmalarda yapmış. Bu yıl çıkan akıllı telefonlarda ise bu uzun süren çalışmaların meyvesi planlanmış bir rekabet ortamından alınmış olup yıllar öncesinde bu teknolojiyi üretmek adına mümkündü ancak tüketiciler henüz bu sıçrayışa hazır değildi.

Çerçevesiz ekran furyasını başlatan ilk şirket aslında Microsoft olacakmış ki çerçevesiz Lumia iptal edilmiş. 3 yıl kısa bir süre görünebilir ancak hergün gelişen teknoloji dünyası için bu süre hiç az değil.

Çerçevesiz ekran için en ana koşul ekranın gövdesini küçültmek öyle ki Microsoft, Lumia 435 modelinde 5 inçlik bir ekran sergilemiş olup günümüz telefonlarına kıyasla küçük bir boyda tasarlanmış.

Microsoft'un çerçevesiz Lumia Vela'yı neden iptal ettiğine dair henüz net bir bilgi yok ancak firma sadece bundan değil bu süreçte devam eden Lumia McLaren Lumia 960 ve Surface Mini tablet cihazlarını piyasaya sürmekten de vazgeçmişti.

Peki siz yazılım devinin iptal ettiği çerçevesiz Lumia için ne düşünüyorsunuz?