Mi Notebook Air 4G Resmen Tanıtıldı!

Mi Notebook Air 4G adı ile tanıtılan, 150Mbps'ye kadar indirme hızı sunan herhangi bir SIM karta yerleşik olmayan Cat.4 4G LTE desteği ile cihaz oldukça dikkat çekti. Ayrıca cihazı alan kişiler bölgede hizmet veren operatörden de 130 Yuan değerinde bir China Mobile aylık veri planına sahip oluyor. Bu plan dahilinde ise 4 GB aylık internet kişilere hediye ediliyor.

Mi Notebook Air 4G Nasıl?

Metalik bir tasarımın tercih edildiği cihaz sırasıyla 5.71mm ve 5.59mm incelikte iki farklı versiyona sahip. Versiyonların ekran boyutları ise 12.5-inç ve 13.3-inç. Bilgisayarların kapakları geniş açılı bir şekilde ayarlandığı gibi kişiler 135 derece açma ve kapama işlemlerini yapabilir.

Mi Notebook Air 4G 12.5 İnç Özellikleri Neler?

12.5 inç (1920 x 1080 piksel) 16: 9 ekran, 170 derecelik geniş görüş açısı, 300 nits parlaklık, 600: 1 kontrast oranı,% 50 NTSC renk aralığı

Intel HD Graphics 515 ile Intel Core m3 6Y30 işlemci

4GB LPDDR3 1866MHz RAM

128GB SATA SSD ve ek SSD genişletme yuvası

Windows 10 işletim sistemi

1 MP HD web kamerası

4G LTE desteği, WiFi 802.11ac 2 × 2 (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 4.1

1 x USB 3.0 bağlantı noktası, HDMI, USB Type-C

3.5mm ses girişi, Realtek ALC233, AKG Özelleştirilmiş çift 1W hoparlörler, Dolby ses

11.5 saat pil ömrüne sahip 37Wh pil

Mi Notebook Air 4G 13.3 İnç Teknik Özellikleri Neler?

13,3 inç (1920 x 1080 piksel) 16: 9 ekran, 170 derecelik geniş izleme açısı, 300 nits parlaklık, 800: 1 kontrast oranı,% 72 NTSC renk aralığı

1GB DDR5 NVIDIA Geforce GT 940MX GPU'lu Intel Core i7 işlemci

8G DDR4 2133MHz RAM, 256GB PCIe × 4 NVMe SSD, ek SSD genişletme yuvası

Windows 10 işletim sistemi

1MP HD web kamerası

4G LTE, WiFi 802.11ac 2 × 2 (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 4.1

2 x USB 3.0 bağlantı noktası, HDMI, USB Type-C

3.5mm ses girişi, Realtek ALC255, AKG Özelleştirilmiş çift 2W hoparlörler, Dolby ses

9.5h'ye kadar pil ömrü ile 40Wh pil

Cihazlar için altın ve Gümüş renk seçenekleri var. Fiyat konusunda ise 12,5 inçlik versiyonun fiyatı 676 dolar, 13,3 inç versiyonun fiyatı ise 1005 Dolar.