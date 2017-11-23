Bugünden itibaren Facebook Messenger'dan 4K çözünürlüklü fotoğraflar paylaşabileceksiniz...

Ülkemizde bugün kullanıma başlanan 4K fotoğraflar şuanda bazı ülkelerde yaşayanlar tarafından Messenger üzerinden gönderilebiliyor. Facebook Messenger üzerinden ayda 17 milyar fotoğrafın gönderilip alındığını açıklamıştı, bu sebepler bazı kullanıcıların ortalamanın üzerinde görüntü kalitesi beklemesi normaldir.

Yüksek çözünürlük fotoğraf göndermek için özel bir işlem yapmanıza gerek yok. Tüm yapmanız gereken, uygulamanın en son güncellemesini yapmak ve fotoğrafı seçip göndermek. Bu yeni özelliği mobilde çok fazla kullanmamaya dikkat edin çünkü internet paketinizi hızla tüketebilirsiniz.

Bu özellik şu an ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Fransa, Hong Kong, Japonya, Singapur ve Güney Kore'de kullanılabiliyor ancak bu özellik önümüzdeki haftalarda tüm dünyaya açılacak!





Siz Facebook Messenger'ın 4K özelliğini kullanmaya başladınız mı?