Yapay zeka konusunda Nvidia ile işbirliğine giden Mercedes-Benz resmi açıklama yaptı.

Nvidia ile Mercedes-benz ortaklığı önümüzdeki günlerde farklı araçların geliştirilmesini sağlayacak. Otomobil noktasında Mercedes'in, yazılım teknolojilerinde ise Nvidia’nın destek vereceğini araç böylece mevcut gereksinimleri karşılayabilecek.

Yapay Zekayla Donatılacak

Araç için özellikle yapay zekaya göre özel planlamaların yapıldığı duyuruldu. Otomobil konusunda yapay zeka çok farklı bir sürüş deneyimi sunacak.

İki firma bu doğrultuda özel bir işbirliğine başlarken, ortaklaşa çalışacak bir ekibin oluşturularak yeni araç için çalışmalara başlandığı ve önümüzdeki yıllarda projenin daha somut bir şekilde görülebileceği açıklandı. Yapay zekanın tercih edileceği araçlarda sürüş ve araç içerisindeki davranışların analiz edilerek kişilerin ihtiyaçlarına göre aracın hazır halde tutulması söz konusu olacak. Bu bakımdan yapılacak çalışmalar araçlarda çok farklı teknolojilerin de kullanılmasını sağlayacak.

Bugüne kadar sürücüsüz ve otonom sürüşe sahip araçlar piyasada olsa da belli komutlar ve algoritmaların dışına çıkılamıyordu. Bu bakımdan yapay zekanın öğrenilebilir yapısından yararlanmak isteyen iki marka, araç teknolojilerini çok farklı bir boyuta taşımak istiyor. Yapılan açıklamalar sonrasında otomobil dünyasında bu gelişme oldukça olumlu bir şekilde karşılanırken iki firmanın güçlerini birleştirerek ortaya nasıl bir ürün çıkaracağı da şu anda en çok merak edilen detaylar arasında.