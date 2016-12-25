Mercedes A Serisinde Sedan İle Geliyor

Son dönemlerde Mercedes tarafından farklı araç modelleri üzerinde çalışmaların yapıldığı sık sık gündeme gelirken son paylaşılan bilgilerde özellikle A serisinde yeniliğe gidileceği duyuruldu. Geliştirmenin yapılacağı duyurulan yeni aracın A serisi Sedan türünde olacağı belirtildi.

Özellikle Audi ve BMW tarafından bu konsepte çıkartılan modellere Mercedes'in cevap vermek istemesi bu konuda A serisindeki bir sedanın üretilmseini sağlayacak. Özellikle Audi A3 Sedan ve BMW 1 serisi Sedan piyasaya sürüldükten çok kısa bir süre sonra yüksek bir ilgi görerek markaların bu alanda yüzünü güldürmüştü. Şimdi ise Mercedes benzer bir hamleyi yapmayı planlıyor.

Şu an için resmi bir onaylama yapılmamış olsa da 2018 yılı itibariyle Mercedes A serisinde yeni bir modelin piyasaya sunulması bekleniyor. 2.0 litre benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğinin kullanılması beklenen A serisi Sedan modelinde üstelik elektrikli bir versiyon da olabilir. Bu açıdan 2018 yılı itibariyle yollarda olacak Mercedes A serisi kullanıcıların dikkatini çekebilecek özelliklerde.

Farklı segmentlerde fark yaratmayı amaçlayan üreticiler birbirine her alanda rakip olmaya da ihmal etmezken sedan üzerinden de yeni bir rekabetin başlayacağını söylenebilir. Bu açıdan önümüzdeki yıllarda piyasaya sunulacak yeni modeller ile birlikte rekabette pek çok farklı bir dönem başlatılacak.