2017 yılına dair önemli bir planlama yapan Meizu, özellikle Şubat ayında ilk telefonu ile birlikte mobil sektöre giriş yapacak.

Çin’de yaptığı üretimler ile kısa süre içerisinde yüksek bir ilgi gören ve en çok satış yapan markalardan birisi olan Meizu, 2017 yılına da iddialı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. 2017 yılında özellikle yeni modelleri ile piyasaya giriş yapacak olan markanın, bu konuda ilk olarak Şubat ayında tanıtım yapması bekleniyor. Şubat ayında yapılacak tanıtımlar ile birlikte Meizu’nun piyasaya Meizu Pro 7 modelini sunması bekleniyor.

Hangi Model Ne Zaman Tanıtılacak?

Paylaşılan planlamaya göre tanıtım dönemleri ve tanıtılacak yeni modeller şöyle olacak;

Temmuz’da Helio P25’li Blue Charm S

Eylül ayında Helio P30 işlemcili MX7

Ekim ayında Helio P20’li M6 Note

Aralık ayında M serisinin yeni üyesi

Meizu ile ilgili elde edilen bilgiler de şimdilik yeni yıl planlamaları bu şekilde. Fakat kuşkusuz farklı değişikliklerin yapılabilmesi mümkün. Bu açıdan marka tarafından yapılacak resmi açıklamalara kadar güncel takvimin geçerli olması bekleniyor. 2017 genelinde 5 önemli amiral gemisiyle piyasaya çıkması beklenen Meizu yine 2016 yılında olduğu gibi yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Bu bakımdan piyasaya sunulacak modellerin ne kadar iyi olduğu ve yüksek özellikler sunup sunmayacağı markanın 2017 yılını nasıl bir şekilde geçireceğine de büyük ölçüde belirleyecek.