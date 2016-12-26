Meizu'nun Yeni Telefonu Görüldü: M5S Geliyor!

Meizu, son dönemlerde ön plana çıkan üreticilerden olurken yeni bir telefon modeli için TENAA işlemleri tamamlandı. TENAA’dan elde edilen bilgilerde telefon için teknik detaylar kolay bir şekilde görülürken telefonun orta segmente yönelik oldukça iddialı olduğunu söylemek mümkün.

Meizu M5S Teknik Özellikleri Neler?

Telefon bir octa-core 1.3GHz işlemci ile güçlendirilmiş ve 5.2 inçlik bir HD ekrana sahip. RAM seçenekleri arasında 2, 3 ve 4GB gibi geniş bir seçenek sunuluyor. Bu açıdan satın alma noktasında RAM ile birlikte dahili bellek seçenekleri 16, 32 ve 64 GB arasından da ihtiyaçlarınıza yönelik seçim yapmanız gerekiyor. Kamera cephesinde ise telefon 13 MP arka kamera ve 5MP ön kameraya sahip.

138g ağırlığında ve 148.2 × 72.53 × 8.4mm boyutlarında olan cihaz, Android 6.0 Marshmallow kullanıyor ve 2,930mAh pil içeriyor. Renk seçenekleri gümüş grisi, altın ve gül altını. TENAA'nın yanı sıra, cihaz için Çin Zorunlu Sertifika (3C) olarak bilinen onay sürecini de geçti. Şu an için gözler telefon için resmi tanıtımın yapılmasına çevrildi. Meizu tarafından yapılacak tanıtım sonrasında Meizu M5S için resmi olarak mobil sektörde satış dönemi başlatılacak. Telefonun tanıtım ve fiyatı konusunda ise henüz net bir açıklama bulunmuyor.