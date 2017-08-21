Meizu geçtiğimiz günlerde M6 Note'u duyurmuştu. 23 Ağustos'ta açıklanacak olan cihazın GeekBench'te açığa çıktığını görüyoruz.

Kaynak Meizu M6 Not'un 4GB RAM ile birlikte gideceğini doğruladı ve ayrıca Android 7.1.2 Nougat'ın önceden yüklenmiş olarak geleceğini ancak bu bölümün doğru olmayabileceğini bunun mümkün olduğunu sadece bir test yapıtı olduğu belirtildi.

Android 7.1 Nougat Meizu'nun Flyme OS cildi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Geekbench, cihazın 2GHz'de saat hızına sahip bir oktak çekirdekli SoC ile çalıştığını ve Geekbench'in hiçbir şeyi açığa çıkarmadığını belirtmekle birlikte burada Snapdragon 625'e bakmamızın mümkün olduğunu belirtti. Cihaz, tek çekirdekli testte 848 puan, çok çekirdekli testte ise 4.215 puana ulaşmayı başardı.

Meizu geçen yılın sonunda Qualcomm ile küresel bir lisans anlaşması imzalamış ve şirketin Qualcomm'un işlemcilerinden birinin kullandığı akıllı telefonu tanıtmasını bekliyoruz. Özellikle Meizu M6 Note ile, SoC bölümünde "M Note" serisi için bir değişiklikle uğraştığından, Meizu M6 Note bu cihazlardan biri olabilir. Buna ek olarak, Meizu M6 Note, arkasında böyle bir kurulumla cihazın sızdırılmasının yanı sıra, kamera kurulumu için de bir değişiklik önerdi; Meizu M6 Notunun bu kadar önemli değişikliği getiren ilk kişi olduğunu söyleyerek Meizu M6 Notu tıpkı öncekileri gibi metalden oluşacak ve Meizu'nun mBack çok fonksiyonlu tuşunu ekranın altına yerleştirecek.

Şimdi, en yeni sızıntıya göre, Meizu M6 Note, 5.5 inçlik bir fullHD (1920 x 1080) IPS LCD ekran, 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB yerel depolama kapasitesine sahip olacak. Bu sızıntı, cihazın Helio P25 SoC ile birlikte gönderileceğini söyledi ancak bunun yerine Snapdragon 625'in olması bekleniyor. Meizu M6 Note'un arkasında iki adet 13 megapiksel kamera bulunuyor ve 4000mAh'lik çıkmaz bir pil de bu paketin bir parçası olacak. Bu sızıntı ayrıca, Meizu M6 Not'un 4GB RAM varyantının 1,599 Yuan'a (237 $) mal olacağını belirtti ancak bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz.