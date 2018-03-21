Meizu E3 5.99 İnç Ekranlı, 6GB RAM, Snapdragon 636 SoC ile gün yüzüne çıktı.

Meizu E3, şirketin Çin'de piyasaya sürdüğü en son cep telefonu. Akıllı telefon, bazı en iyi özelliklere sahip olsa da, fiyat nispeten düşüktür. Yeni Meizu telefonunun başlıca USP'leri 18: 9 ekran, Snapdragon 636 işlemci, 6 GB RAM ve çift kameralı kurulua sahip. Meizu E3, 26 Mart'ta Çin'de ön siparişe çıkacak. Nakliyesi 31 Mart'ta başlayacak. Mobil cihaz üç renk seçeneğine sahip olacak. Altın, Siyah ve Mavi renkleriyle raflardaki yerini alacak.

Meizu E3 özellikleri

Meizu E3, 402ppi piksel yoğunluğu ve 18: 9 en boy oranıyla 5,99 inç full HD + (1080x2160 piksel) ekrana sahip. Akıllı telefon Android 7.1.2 Nougat tabanlı Flyme OS 7 işletim sistemini çalıştırır. AdrenoTM 509 GPU'lu bir Qualcomm Snapdragon 636 işlemciyle çalışır ve 6GB RAM ile eşleştirilir.

Meizu E3, sırtında çift kameralı bir kurulum yapıyor. Birincil kamera, çift PD Tam Piksel Duo Odaklı bir f / 1.9 lensin arkasında 12 megapiksellik bir Sony IMX362 sensörüne sahipken, ikincil kamerada PDAF ile bir f.2 / 6 lensin arkasında 20 megapiksel Sony IMX350 sensörü bulunuyor. Çift arka kamera dikey modda 2.5x kayıpsız zum yeteneğine sahiptir. Ön tarafta, 8 megapiksel f / 2.0 kamera var.

Telefon, dahili bellek açısından iki seçeneğe sahiptir. 64GB ve 128GB microSD kart ile genişletilebilir (128 GB'a kadar). Meizu E3 bir 3360mAh pil ile güçlendirilmiştir. Bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, WiFi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS ve GLONASS bulunur. Dahili sensörler bir ivme ölçer, pusula, ortam ışığı sensörü, basınç sensörü, yerçekimi sensörü ve yakınlık sensörüdür. Super mBack parmak izi sensörü, yan panele yerleştirilmiştir. Boyutlar açısından Meizu E3 156.8x75x7.6mm ölçülerindedir ve ağırlığı 160 gramdır.