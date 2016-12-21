Mega Man Mobile Geliyor!

Yaz aylarında Pokemon’un mobil versiyonunun piyasaya sunulması milyonlarca kullanıcıyı bu alana çekmeyi başarırken yakalanan bu başarı pek çok farklı marka için de önemli bir teşvik oldu. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Super Mario Run ile piyasaya giriş yapan Nintendo yine benzer bir etki ile kısa süre içerisinde milyon dolarlık gelir elde etmeyi başardı. Yakalanan bu başarının ardından son olarak ise yine eski yıllarda efsane olmayı başaran farklı bir oyunun daha mobil için hazırlandığı duyuruldu.

Yeni Oyun Capcom’dan

Yeni oyun Capcom tarafından geliştirilecek ve Mega Man serisi artık resmi olarak mobil sektöre kazandırılacak. Pokemon ve Super Mario gibi yayınlandığı dönemlerde oldukça fazla ilgi gören Mega Man mobil sektörde benzer bir ilgi görebilir. Bu konuda en önemli detaylardan bir tanesi ise oyunun farklı bir geliştirici tarafından piyasaya sunulması. Pokemon ve Super Mario Run gibi oyunlar resmi üretici Nintendo tarafından piyasaya sunulurken bu sefer yeni oyun Capcom tarafından piyasaya sunulacak.

Oyun ile ilgili yapılan paylaşımlarda oyunun ücretli olacağının duyurulması da dikkat çeken önemli detaylardan. Açıklamalara göre Mega Man 1-6 serisi önümüzdeki ayın başında iOS ve Android platformlarındaki yerini alacak.