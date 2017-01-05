Uzun zamandan beri konuşulan Mega Man Android ve iOS işletim sistemleri için sunuldu.

Pokemon Go ve son olarak Super Mario Run gibi eski oyunların piyasaya sunulması, pek çok eski efsane oyunlar için önemli bir örnek yarattı. Kişiler en çok sevdiği oyunları telefonlarında denemek adına oldukça istekli olurken piyasaya sunulan oyunların büyük bir bölümü yüksek kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

Öyle ki bugüne kadar Nintendo tarafından piyasaya sürülen iki farklı oyun, firmanın milyon dolarlar kazanmasını sağlamıştı. Bu noktadan farklı oyunlar için de geliştirmelerin yapılmaya başlanması kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek yaratıyor. Son olarak Mega Man adı verilen yeni bir oyunun mobil için uyarlandığı açıklanırken oyun Google Play Store ve App Store üzerinden yayınlanmaya başlandı.

Mega Man Serisi Sunuldu!

Üstelik Mega Man mobil oyunu paket olarak sunulan paket içeriğinde Mega Man Mobile, Mega Man 2 Mobile, Mega Man 3 Mobile, Mega Man 4 Mobile, Mega Man 5 Mobile ve Mega Man 6 Mobile gibi farklı oyunlar var.

Özellikle Mega Man serisini seven kişiler için oldukça cazip bir şekilde sunulan oyunlar için kullanıcıların oyunu ücretli bir şekilde satın alması gerekiyor. Üstelik oyunlar tek bir paket halinde sunulmadığında dolayı her oyun için ayrı oyun ücretinin ödenmesi gerekiyor. Resmi açıklamalara göre oyun fiyatları ise söyle;

iOS'ta tanesi 5,29 TL

Android'de tanesi 7,29 TL