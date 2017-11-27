Çip üreticisi MT2621 yonga seti, IoT için çift modlu hücresel teknolojileri getiriyor ve en düşük güç tüketimini garantiliyor.

MediaTek, son çip duyurusu ile IoT dünyasına adım atıyor. MT2621 SoC, genişletilmiş kapsama alanı, ağ geçişi fonksiyonu ve telefon görüşmeleri ile pazarlar arası uygulama sağlamak için oluşturulmuştur.

Bu, akıllı takip cihazları, giyilebilir cihazlar ve IoT cihazları gibi cihazların kullanılması anlamına gelir.Çift modlu IoT SoC, hem NB-IoT R14 hem de GSM / GPRS bağlantısı özelliğine sahiptir.

Her iki hücresel şebekeyi de kapsayan bir SIM kartı, antenle destekleyebilir.Geniş bant ön uç modülü, 3GPP Rel-14 tarafından tanımlanan tüm ultra düşük / düşük / orta bantları desteklemektedir; tek bir tasarım, daha düşük bir maliyet ve geliştirme süresi için dünya pazarlarına hitap edebilmektedir.

Özellikler MT2621, 26 MHz ve 160 KB + 4 MB yerleşik bellekte çalışan tek bir ARMv7 CPU'ya sahiptir. Linux tabanlı uygulamaları destekler ve LCM, kamera ve ses AMP arayüzleri ile birlikte gelir. Bluetooth 4.2 bağlantısı da vardır.