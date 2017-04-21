Dünya genelinde ne çok kullanılan ödeme sistemiyle ilgili kredi kartlarında kullanacağı biyometrik parmak izi okuyucu alanı tanıtıldı. Peki şimdi nasıl olacak?

Kart sahiplerinin tanınmasında büyük bir kolaylık sağlayacak Mastercard'ın yeni tanıttığı kredi kartlarının üzerinde artı biyometrik parmak okuyucu yer alıyor. Müşteriler alışverişlerde artık biyometrik parmak izi okuyucu ile daha güvende olacak. Mastercard'ın yeni tanıtmış olduğu kredi kartlarının üzerinde artık biyometrik bir parmak izi okuyucu yer alacak ve alışverişlerde kart sahibinin tanınmasında büyük bir güven sağlayacaktır.

Peki artık PIN kodu olmayacak mı?

Mastercard'ın bu yeni girişimiyle birlikte alışverişlerde parmak izi okuma özelliği sayesinde kolaylıkla kart sahibi olduğunuzu kanıtlamanız mümkün olacak. Bununla birlikte ekstra bir imza yahut PIN kodu girişi gibi dertlerle uğraşmak durumunda değilsiniz. Elbette bu kartı kullanabilmek için bankaya gidip parmak izinizi kaydettirmeniz lazım. Daha sonra parmak izi bilgisi kartın üzerinde yer alan algılayıcıya entegre ediliyor. Bu sayede artık kartınızı parmak izi özellikli olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Boyut farkı yada kalınlık farkı bulunmuyor. Şuan kullanımda bulunan kart tüm POS cihazlarıyla uyumlu durumda olup üretilecek kartlardaki biyometrik alanda parmak izi saklayabilmesi gerçekten etkileyici görünüyor. Güney Afrika'da test edildikten sonra Asya ve Avrupa kıtalarında da yavaş yavaş bu kartlar dağıtılacak.

Peki siz parmak izi okuyuculu kartlar için ne düşünüyorsunuz?