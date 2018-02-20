Gizemli ve beklenmedik oluşumlar keşfedilmeye devam ediliyor. NASA'nın Mars Opportunity gezgini gezegenin yüzeyinde beklenmedik bir durum yaşandı.

Gizemli ve beklenmedik oluşumlar keşfedilmeye devam ediliyor. NASA'nın Mars Opportunity gezgini gezegenin yüzeyinde beklenmedik bir durum yaşandı.

Mars, NASA'nın Mars Opportunity gezgininin göndermiş olduğu ilginç görüntülerle daha çok Hawaii'ye benzemeye başladı. Bunun beraberinde Kızıl Gezegen'de tatil planı yapmak için çok erken ancak NASA bilim insanları Mars'ta ilginç oluşumların olduğunu söylüyorlar. Perseverance Valley ismindeki bölgedeki yamaçlarda bulunan bir dizi oluklu kaya şeridiyle birlikte Hawaii'de volkanik koninin yanında bulunan yapılar arasında ciddi benzerlikler görüldü.

Öyle ki Mars şeritleri üzerinde yer alan biraz çakıl bulunan değişen şeritler oluşuyor. Bir seri derecik gibi görünüyor. NASA aynı zamanda Mauna Kea yanardağının bir kısmının fotoğrafını iki gezegendeki şeritlerin birbirine nasıl benzediğini göstermek için bu durumu paylaştı. Yaşanan bu durum Opportunity ekibi olası kaya şeritlerinin keşfini "şaşırtıcı" olduğunun altını çiziyor.