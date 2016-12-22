Mars Yolculuklarında Süre Kısalıyor

NASA tarafından yapılan açıklamalarda özellikle uzay yolculuklarında özel sistemin geliştirildiği ve bu sistem ile birlikte artık yolculuğun 70 güne inebileceği belirtildi. Üstelik yapılan testler ile birlikte aya sadece 4 saatte ulaşım sağlanabiliyor. Bu bakımdan son dönemlerde yapılan geliştirmeler ile birlikte ulaşım konusunda ciddi bir geliştirmenin yaşandığını söylemek mümkün.

Çalışmalar Hızlanacak

Mars için 70 günlük ulaşım süresi oldukça makul olarak kabul edilirken en uzun yolculuklardan bir tanesi Plüto için yapılıyor. 18 ayda ancak sisteme ulaşabilen astronotlar bu bakımdan Plato çalışmalarında oldukça uzun bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Elektromanyetik sürüş sistemi ilk kez 1999 yılında ortaya atılırken bu sisteminin geliştirilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi ile birlikte artık Mars'a uzay yolculuklarının çok daha kısa süreceğini söylemek mümkün. Önceki dönemlerde yolculukların gerçekleşebilmesi adına sadece yolculuk süresi dahi oldukça zaman kaybı yaratırken artık kısalan mesafeler ile birlikte çalışmalar daha da hızlı hale gelecek.

Yapılan açıklamalarda önümüzdeki yıl itibariyle özel sürüş tekniklerinin kullanıldığı araçlar ile Mars'a yolculuğun yapılacağı belirtilirken bu durum çok daha hızlı bir şekilde sonuçların alınmasına ve uzay çalışmalarının yürütülmesini sağlayacak. Bu açıdan yapılan açıklamalar uzay teknolojisi adına oldukça önemsenirken dünya genelinde de yer bulmayı başardı.