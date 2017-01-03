Mars'a insan gönderme konusunu pek çok farklı ülke büyük bir yarış içerisine girerken son olarak Çin de benzer bir açıklama yaptı.

2020 ve 2030 yıllarında Çin tarafından uzaya yönelik çalışamalar yapacağı belirtilirken proje daha fazla ülkenin katılımları ile birlikte çok daha dikkat çekmeye başladı.

Uzay araştırmaları konusunda son dönemlerde oldukça farklı çalışmalar gerçekleştirilirken, NASA ve Avrupa/Rusya Uzay ajansları daha önce yaptıkları açıklamalarda Mars’a insan göndereceklerini belirtmişti. Bu iki dev kurum tarafından yapılan açıklamalar dünya genelinde oldukça ilgi gördüğü gibi Çin tarafından yapılan yeni açıklamalar ile birlikte bu alanda ciddi bir rekabetin başladığı da görüldü.

Çin De Yarışa Katıldı

Mars’a insan göndermek ve bu alanda yeni araştırmalar yapabilmek adına ilk olmayı amaçlayan ülkeler, şimdiden çalışmalarını hızlandırmış durumda. Çin tarafından yapılan açıklamalarda mevcut planlar için detaylar paylaşılırken ilk olarak 2020 yılında bölgeye robot gönderilecek. Yapılacak araştırmalar ve çevre analizleri sonrasında ise ilk defa 2030 yılında Marsa insan gönderilecek.

Mars’a yönelik yapılacak bu çalışmalar kuşkusuz Kızıl Gezegen hakkında daha fazla bilgi almamızı sağlayacak. Avrupa Birliği üyeleri ve Rusya gibi ülkeler tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların başarıya ulaşması halinde Mars ve uzaydaki yaşam konusunda da önemli ipuçları elde edilebilir. Bu bakımdan dünya genelinde yakından takip edilen çalışmaların başarıya ulaşması dünyada yeni bir dönem başlatabilir.