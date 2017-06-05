İnternet alışverişlerinde yaşanılan teslimat sorunlarının çözümü için Borusan'ın iki sene önce geliştirmiş olduğu Bukoli, kapanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sektörün önemli isimlerinden biri olan Markafoni, kapatma kararıyla tüm dikkatleri üstüne çekmişti. 2014 yılında faaliyetlerine başlayan Bukoli, kısa bir sürede hızlı bir şekilde büyüme göstermişti. Edinilen bilgiye göre Bukoli adına iş ortaklarına gönderilen yazıda şirketin faaliyetlerine son verileceği duyuruldu.

Şirket 5 yıl sonunda İstanbul'da 2 bin 500 teslimat noktasına ulaşmayı takip eden 1.5 yıl içerisinde de Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'ya hizmet götürmeyi hedefliyordu. Bukoli'nin yaptığı açıklamada mevcut pazar koşulları sebep gösterilmiş.

Peki siz e-ticaret sitelerinin ard arda kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?