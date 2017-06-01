Türkiye'nin önde gelen önemli e-ticaret sitelerinden biri olan Markafoni.com, bugün sürpriz bir gelişmeyle kapanacağını açıkladı.

İstanbul'un dört bir tarafında açtıkları mağazalar sonrasında zenginleşen e-ticarette önemli bir şirket olan Markafoni , kapanıyor.

Markafoni.com'un kapanışı web sitesinde ve e-posta aracılığıyla resmi olarak bildirildi. İnternet sitesinde yayınlanan bildiride yer alan bilgiye göre 30 Haziran'da resmen kapanıyor.

Aşağıda yer alan Markafoni tarafından yayınlanan resmi bildiridir.

Sina Afra’dan Markafoni’nin kapanma kararıyla ilgili açıklama geldi. Bununla birlikte 2014 yılından bu yana şirketle ilişiklerinin olmadığını belirtti. Sina Afra'nın açıklaması ise şu şekilde;

“Kurucuları arasında yer aldığım Markafoni’nin, faaliyetlerine son vereceğini duyurduğu andan itibaren başta basın sektöründen olmak üzerek pek çok dostumdan görüş talebi aldım. Bu konuda bir bilgi kirliliği bulunduğunu gördüğüm için kısa bir açıklama yapmak istedim.

Markafoni’yi 2008 yılında ortaklarım Tolga Tatari ve Ahmet Emre Sarı ile birlikte kurduk. Türkiye’de e-ticaret alanındaki standartları belirleyen ve bizler için halen çok büyük gurur vesilesi olan bir başarıya imza attık.

Dünyanın önde gelen internet ve medya şirketlerinden Naspers (MIH Allegro), 2011 yılında Markafoni Grubu’nun çoğunluk hissesini satın aldı. Anlaşma kapsamında, anlaşmanın üçüncü yılının sonunda kurucu ortaklar ve Naspers arasında hisse devrinin yapılması öngörülüyordu. 2011-2014 yılları arasında Markafoni’nin cirosu 4 kat büyüdü.

Markafoni’nin kurucu ortakları olarak, 2014 yılında geri kalan hisselerimizin tamamını Naspers’a sattık ve şirketten tamamen ayrıldık. Dolayısıyla 2014’ten bu yana Markafoni ve yönetimiyle ilgili herhangi bir görevim, yetkim ve tasarrufum olmadı.

Markafoni’nin faaliyetlerinin sona ermesinden üzüntü duymakla birlikte, bu kararın sebeplerine ilişkin soruların doğru adresi olmadığımı bu bağlamda hatırlatmak istedim.”

Peki siz şirketin kapanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?