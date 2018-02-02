Nintendo, Mario Kart'ın iOS ve Android cihazlara geleceğini duyurdu...

Switch ile büyük ses getiren ve kısa sürede Wii U'nun toplam satış rakamlarını 1 sene içinde egale eden Nintendo, mobil platforma olan yatırımına ara vermeden evam ediyor.

Super Mario ve Pokemon Go ile mobil platforma giriş yapan Japon oyun devi geçtiğimiz aylarda iOS ve Android için Animal Crossing: Pocket Camp'ı yayınlamıştı. Nintendo şimdi de Mario Kart'ı mobil platforma taşımak için çalışmalar yapıyor.



Nintendo'nun açıklamasına göre; iOS ve Android'e gelecek olan oyunun adı Mario Kart Tour olacak. 2019'un Mart ayında çıkışını gerçekleştirecek olan Mario Kart Tour'un, ücretsiz olarak sunulmasını bekliyoruz.

Nintendo büyük ihtimalle kendi konsollarına özel olarak çıkan oyunlarda sunmadığı mikro ödemeleri mobil platformda sunacak. Buda Mario Kart Tour'da yeni item ve yükseltmeler için para harcanacağı demek oluyor.