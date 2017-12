Mafia 3 oynamak isteyenlere iyi haber. Oyunu önceden denemek ne yazık ki mümkün değildi ancak ücretsiz demosu nihayetinde çıktı.

Bilgisayar, PS4 ve Xbox One için Mafia 3 oyununu artık ücretsiz olarak denemek mümkün olacak. Oyunu daha önceden denemek bir fırsat değildi. Hangar 13, 1968 yılında New Bordeaux’un açık dünyasında geçen olayları konu alan Mafia 3 oyunu ücretsiz oynanabilecek demosunun PlayStation 4, Xbox One ve Steam üzerinden yayınlandığını da duyurdu. Mafia 3 heyecanı artık ücretsiz olarak denenebilir.

Oyunda oyuncular ilk bölümü oynayabiliyor. Suç şehri olan New Orleans’ından esinlenilerek yaratılmış olan New Bordeaux’ta yer alan İtalyan mafyasından intikam alma hikayesi adına zemini hazırlayan banka soygununu görmeniz mümkün. Ayrıca Mafia 3 oyunu beğenip daha da ilerlemek isteyen oyuncular, oyunu satın aldıktan sonra kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Genel olarak etkileyici bir ortamın yer aldığı intikam hikayesiyle gelişen Mafia 3 oyununda olaylar konu alınmaktadır. Bayou’nun batısında Sinclair Parish kasabasıyla genişleyen New Bordeaux’da Lincoln bir diğer yeni karakter olan Roxy Laveau ile birlikte yolsuzluğa bulaşmış Şerif “Slim” Beaumont’u indirmek için uğraşıyor.

