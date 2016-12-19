Madencilikte Büyük Tehlike!

Kullanıcıların Bitcoin sistemlerine dahil olması ve maden yaparak para elde edebilmek adına pek çok farklı uygulama kullanıma sunulurken uygulamaların sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya çıktı. Öyle ki yapılan son araştırmalarda özellikle suçluların madenci yazılımlar üzerinden bilgisayarların gücünden faydalandığı ve bu bakımdan pek çok farklı mağduriyetlerin yaşanabileceği belirtildi.

Kişilerin para kazanabilir durumda olması sisteminin kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmasına sağlarken milyonlarca kişinin bir tek bir veritabanı üzerinden erişilebilir olması da suçluları bu yöne çekti. Yapılan açıklamalarda özellikle Kaspersky tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ciddi bir zararlı yazılımın tespit edildiği açıklandı.

Madencilik yapan milyonlarca kişinin bu durumdan haberdar olmadığı ve bu bakımdan bilgisayarların güvenliği konusunda ciddi tehditlerin oluştuğu belirtildi. Kripto para birimi madenciliği olarak tanımlanan bu işlemlerde kullanıcıların enerji tüketimi arttığından dolayı elektrik faturaları üzerinden de ciddi bir mağduriyet yaşanması söz konusu. Hem faturalar üzerinden yaşanacak mağduriyet hem de bilgisayarlara yüklenen casus yazılımlar kişilerin tüm bilgilerini açık bir hale getiriyor. Bu açıdan bu tür sorunlar ile karşılaşmak istemeyen kişilerin tercih edeceği uygulama ve sistemleri iyi bir şekilde araştırması ve kullanılacak yazılımların tamamen temiz olduğundan emin olması gerekiyor. Bu sayede madencilik işlemlerinin daha güvenli bir şekilde yapılabilmesi mümkün olabilir.