Apple bugün yaklaşan macOS Sierra 10.12.4 güncellemesinin üçüncü beta sürümünü yayınladı.

İkinci genel beta sürümünü ekledikten iki hafta sonra ve geliştiriciler için üçüncü betayı kullanıma sundu. Apple'ın beta test programına kaydolan beta test kullanıcıları Mac App Store'daki Yazılım Güncelleme mekanizması aracılığıyla üçüncü 10.12.4 macOS Sierra beta yayınlandı.

Apple'ın beta test programının bir parçası olmak isteyenler, kullanıcılara hem iOS hem de macOS Sierra betalarına erişmelerini sağlayan beta test web sitesinden katılmak için kayıt olabilirsiniz. MacOS Sierra 10.12.4, kullanıcılara akşamları mavi ışık pozlamasını azaltmak için Mac'e iOS'un popüler Night Shift modunu getiriyor. MacOS Sierra 10.12.4 ayrıca, Shanghainese dikte desteği, Siri için kriket puanı, iyileştirilmiş PDFKit API'leri ve iCloud Analytics seçeneklerini içerir.

Apple masaüstü işletim sisteminin üçüncü bir geliştirici beta sürümünü piyasaya sürdü. MacOS Sierra 10.12.4'ün ilk sürümü geliştiricilere açıktır. Night Shift ve benzeri aydınlatma ayarlarının etkinliği tartışma konusu olmaya devam ediyor birçok kullanıcının iPhone'unda veya iPad'inde sevdiği bir özellik bu yüzden masaüstüne sıçramayı hak ediyor.

Peki siz yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz?