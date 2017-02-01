SIM kart destekli teknolojilerin arttırılması bununla birlikte Macbook'larda bu teknoloji olması bekleniyor.

Apple'ın aldığı patent Macbook için farklı planlar olduğunu da gösteriyor. SIM kart desteği patentini alan Apple, bu sayede kablosuz internet ağlarının olmadığı yerlerde dahi SIM kart aracılığıyla internete ulaşmayı amaçlıyor. Kullanıcılar için önemli bir adım olduğunu söylemek mümkün.

Windows dizüstü bilgisayarları LTE'yi eklediğinde, artık Apple'ın yapması gerekiyordu. Kullanıcılarının beklentisini karşılamak için yenilikle çıkması şirket açısından iyi olacaktı. Apple uzun yıllardır LTE özellikle MacBook'lar için upraşıyordu. Hatta öyle ki 2007'de bir SIM yuvası ve hücresel antenle birlikte bir prototip MacBook Pro oluşturdu.

Menteşe mekanizması içinde nasıl gizli kalabileceğini gösteren Apple patenti ve gömülü bir sanal SIM, yukarıda gösterilen fiziksel bir SIM'i yokedebilir. Şirket şimdiye kadar bir iPhone'un WiFi hotspot'u veya bir iPad taşıyan mobil internet kullanımı için pek çok seçenek sundu ancak LTE özellikle dizüstü bir bilgisayar için cesaretli davranmamıştı. LTE özellikli Windows dizüstü bilgisayarlardan gelen rekabet tehdidiyle karşı karşıya kalan Apple'ın zihnini değiştirmek için gereken desteği sağlayabileceği savundu.

Qualcomm, Ekim ayında tekrar önümüzdeki aylarda LTE-Advanced'i destekleyeceğini açıkladı. Bunların arasında Windows 10 dizüstü bilgisayarlar dikkat çekiyor. Xiaomi şimdiye kadar yalnızca Çin pazarına yönelik olsa da LTE yapılı iki-bir tablet / dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü.

Apple aynı şeyi yapmazsa, mobil veri uyumlu bir dizüstü bilgisayar sağlamayı başaramayan tek büyük marka haline gelebilir.

Peki sizce Apple, MacBook'larda SIM kart desteğine yer verecek mi?