MacBook Pro Özellikleri ve Fiyatı

Apple'ın 13 ve 15 inç retina MacBook arasında en üst kademe taşıttığı bir cihaz. En önemli güncellemesi ise daha ince bir vücut ve Touch ID işlevselliği ile dokunmatik ekran paneli ile 27 Ekim 2016'da satışa sunuldu.

ÖZELLİKLERİ

• İnce vücut

• 13 ve 15 inç boyutları

• EKRAN Dokunmatik panel

• Touch ID

• 3 Yıldırım

• USB-C bağlantı noktaları

• USB 3.1 Gen 2 10 GB/s desteği

27 Ekim 2016'da Apple uzun zamandır beklenen yeni cihazın MacBook Pro tanıttı. Apple'ın yöneticileri tarafından hem '' İnce ve hafif'' hemde ''en güçlü'' MacBook Pro olarak tanımlanan yeni makinenin yeni bir görünüm, yeni donanım ve zorlayıcı yeni özellikleri ile yeniden tasarlanmış. MAcBook Pro AMD ve GeForce Pro ekran kartları bulunuyor.Apple, MacBook Pro diğer cihazlarına göre daha hızlı, daha verimli, daha hızlı depolama kapasitesi (2 TB), daha hızlı RAM ile geliştirdiklerini duyurdular.

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KLAVYE

Dokunmatik Çubuğu üzerinde, hızlı bir şekilde ses, ses çalma, parlaklık, ve yeni özel Siri düğmesi erişim vardır. Alışık olduğunuz tipik sistem fonksiyonları barındıran sağdaki statik Kontrol çizgisi var. Uzun basarak her bir sanal düğme için daha fazla seçenek getirir.

ESC tuşuna çubuğunun solunda yer alan ve ortasında, dinamik olarak kullandığınız uygulama için en yararlı denetimleri görüntüleyen bir açık nokta vardır. Apple Mac app güncelleme, Mail, Mesajlar, Haritalar, iş için, Final Cut Pro, ve Fotoğrafları için tasarladığı bir dokunmatik çubuk borusu vardır. Dokunmatik Çubuk Kontrol Şeridi tamamen özelleştirilebilir, böylece en çok kullanılan ayarlar ve kontroller her zaman hazırlayabilirsiniz.

TOUCH ID

Dokunmatik kimliği parmak izi sensörü, iPhone da kabul edilen Dokunmatik Bar bulunur. MacBook Pro, ikinci nesil Dokunmatik kimliği kullanır, bu nedenle, iPhone 6 Dokunmatik kimliği gibi hızlı ve iPhone 7 ile aynı fonksiyonları gerçekleştirir. Safir kristal ile kaplı, aynı dayanıklılık ile geliştirilmiştir.

MacBook Pro üzerinde Touch ID parmak sensörü yerleştirilir ve Safari web tarayıcısı kullanarak Apple Pay alım yapmak için kullanılabilir olduğunda Mac kilidini açabilir. Aynı zamanda hızlı ve farklı Mac kullanıcıları arasında geçiş yapılabilir.

HOPARLÖRLER

MacBook Pro iç hoparlör muhafaza içinde daha küçük bir alana sığdırılmıştır. İki kat daha dinamik ve iki buçuk kat daha yüksek sesle ile yüzde 58 daha fazla hacim ile geliştirilmiştir.

Pil Ömrü

Apple MacBook Pro 15-inç kablosuz internet kullanımı ve iTunes film oynatma 10 saate kadar geliştirilmiştir.

10 saate kadar tüm gün pil ömrü sunuyor. İçinde, MacBook Pro 15 inç dahil 64 bir USB ile şarj olan saat lityum polimer pil-watt 76 C Güç Adaptör ile donatılmıştır.

Apple 2 GB bellek - 2.7 GHz dört çekirdekli Core i7 Skylake işlemci, 16 GB 2133 MHz RAM, 512 GB SSD, GeForce Pro 455 2,799$ Fiyat biçmiştir.