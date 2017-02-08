Apple, MACOS Sierra için 10.12.4 beta 2'yi hayata geçirdi. Apple, geliştirici testleri için ikinci 10.12.4 beta 2 sürümünü kullanıma sundu.

Bir önceki beta 1 sürümünden sonra sadece 15 gün sonra gelen güncelleme geliştiricilerin testine sunuldu bile.

macOS Sierra 10.12.4 Beta 2 sürümünde hangi yenilikler var?

MacOS Sierra'nın yaklaşan sürümü Night Shift'e iyileştirmeler optimizasyonlar yapılmış durumda. Zaten aradan geçen 15 günlük kısa bir süre olduğu için hata düzeltmeleri olması kaçınılmaz. Beta 2 güncellemesiyle kullanıcılar ayrıca AppStore’da gezinirken Touch Bar'ı kullanabilecek olup bunun dışında kullanıcılar için iCloud iyileştirmeleri de yapılmış durumda. Ağırlıklı olarak Gece Modu ve Touch Bar üzerine odaklanan Apple hataları da bu güncellemeyle düzeltmiş durumda.

macOS Sierra 10.12.4 Beta 1'de gelen yenilikler arasında yeni gece modu bulunuyordu. Şangay dili konuşma metni dönüştürme desteği de getirildi. Ayrıca kullanıcıların PDF'leri daha iyi görüntüleyebilmesi adına PDFKit API'leri güncellendi. Siri artık kriket liglerinden bilgi çekip gösterebilecek ama bu zaten bizim ülkemizde çok fazla ilgi görecek bir özellik değil çünkü hatrı sayılı bir grup kriket liglerini seviyor.

Peki siz Apple'ın yaptığı güncellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz?